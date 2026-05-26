UKMTO: Έκρηξη σε τάνκερ στα ανοικτά του Ομάν

H βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO - United Kingdom Maritime Trade Operations) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα τάνκερ ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή του πλευρά, κοντά στην ίσαλο γραμμή, 60 ναυτικά μίλια ανοικτά της Μουσκάτ, πρωτεύουσας του Ομάν.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλείς, αν και από το δεξαμενόπλοιο αναφέρθηκε ότι μια ποσότητα καυσίμων του πλοίου διέρρευσε στη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

