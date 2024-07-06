Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας - αλλά και σε άλλα επιδόματα - προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, το επίδομα ανεργίας αναμένεται να συνδεθεί με τις μηνιαίες αποδοχές του απολυμένου και όχι με τον κατώτατο μισθό όπως ισχύει σήμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι το επίδομα για εργαζόμενο με μισθό 1000 ευρώ ο οποίος θα απολύεται, θα μπορεί να φτάνει και στα 700 ή 750 ευρώ τον μήνα, από 507 ευρώ που είναι σήμερα.

Το επίδομα ανεργίας θα μειώνεται με την πάροδο των μηνών, καθώς επιδίωξη είναι η κινητοποίηση του ανέργου να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Το επίδομα θα διακόπτεται αν ο δικαιούχος απορρίψει τρεις προτάσεις για εργασία που θα καταθέτει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

«Το σημαντικό εδώ είναι το σχήμα να είναι εμπροσθοβαρές. Θέλουμε να καταβάλεις ιδιαίτερη προσπάθεια για να βρεις απασχόληση. Αν σου προσφερθούν τρεις δουλειές που συμπίπτουν με το ατομικό σχέδιο δράσης σου και πεις και στις τρεις όχι, τότε φεύγεις από το ταμείο ανεργίας», δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ, η υπουργός.

Αναφορικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τόνισε: «Θέλουμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, όμως ακόμα περισσότερο πρέπει να μπορούν να μειωθεί και το συνολικό μη μισθολογικό κόστος και να μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν μπροστά και να συμβάλλουν καθοριστικά στην τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης».

Στην παλέτα των μέτρων για το δημογραφικό εντάσσεται η σχεδιαζόμενη αύξηση στο επίδομα παιδιού που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ. Καθώς η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των ονομαστικών μισθών περιορίζουν τους δικαιούχους του επιδόματος, επιδίωξη είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση σε όσους έχουν ένα ή δύο παιδιά. Σήμερα λαμβάνουν με βάση εισοδηματικά κριτήρια 28,42 ή 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί.

Αναπροσαρμογή μελετάται επίσης στο ύψος του επιδόματος στέγασης. Σήμερα ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί το ενοίκιο ευάλωτων οικονομικά δικαιούχων με έως 210 ευρώ τον μήνα. Δρομολογείται επίσης η δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας μέσω της οποίας ο δικαιούχος θα μπορεί με μια αίτηση να λάβει όλα τα επιδόματα που δικαιούται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.