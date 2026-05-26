Γάζα: Επτά νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Δύο ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε επτά ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι «στοχοθέτησε» μέλη της Χαμάς στη μία περίπτωση.

«Πέντε μάρτυρες και αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από πλήγμα με ισραηλινό drone που στοχοθέτησε ομάδα αμάχων στα ανατολικά του Αλ-Μαγκάζι», δήλωσε η Πολιτική Προστασία, ένας οργανισμός παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε σορούς.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι «εξετάζει» τις αναφορές αυτές.

Στη συνέχεια, το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε ότι παρέλαβε δύο πτώματα αφότου ο ισραηλινός στρατός «στοχοθέτησε όχημα» στην πόλη αυτή, κοντά σε κυκλικό κόμβο στη συνοικία αλ-Μπουράκ.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός «στοχοθέτησε τρομοκράτη της Χαμάς».

Από την ημέρα της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 906 Παλαιστίνιοι, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει πέντε νεκρούς στις τάξεις του κατά την ίδια περίοδο.

Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στη Γάζα εμποδίζουν το Γαλλικό Πρακτορείο να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τον αριθμό των θυμάτων ή να καλύψει ελεύθερα τις μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

