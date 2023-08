Λάρισα: «Ο 52χρονος προσπάθησε να πετάξει την αστυνομικό από το μπαλκόνι σέρνοντάς την απ’ τα μαλλιά» λέει ο συνήγορός της Ελλάδα 08:23, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Όσα λένε για τα μηνύματα είναι αποκυήματα της φαντασίας τους» προσέθεσε και κατέληξε: «Υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί και θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας».