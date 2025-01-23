Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες της Λάρισας, με προγραμματισμένη έξοδο των τρακτέρ, ενώ το κύριο μπλόκο αναμένεται να «στηθεί» στον κόμβο της Γυρτώνης, στο ύψος του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, σημείο στρατηγικής σημασίας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντρωσης παραγωγών από διάφορες περιοχές του νομού.

Η σχετική απόφαση ελήφθη στη διάρκεια Πανθεσσαλικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στον Πλατύκαμπο, με τις Ενωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας να απευθύνουν κάλεσμα σε συναδέλφους «να δώσουν βροντερό και μαχητικό παρών».

Ειδικότερα, οι Λαρισαίοι παραγωγοί, ξεκινώντας την πορεία τους από τον Πλατύκαμπο, θα κατευθυνθούν προς το Ομορφοχώρι, όπου και θα ενωθούν με το μπλόκο των Τεμπών και του Τυρνάβου, για να βρεθούν στην περιοχή της Γυρτώνης.

Παράλληλα, οι αγρότες της περιοχής των Φαρσάλων θα κατευθυνθούν προς τον Αυτοκινητόδρομο Ε-65, όπου θα συναντήσουν παραγωγούς της Καρδίτσας.

Επίσης, στις 12 το μεσημέρι οι αγρότες της Μαγνησίας θα στήσουν μπλόκο στον Ριζόμυλο στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου, ενώ οι αγρότες των Τρικάλων θα δημιουργήσουν αντίστοιχο μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Την ίδια στιγμή σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με στόχο να αποτρέψουν τους παραγωγούς να διακόψουν με τα τρακτέρ τους την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό.

Τι διεκδικούν οι αγρότες

Τα αιτήματα των αγροτών τείνουν τα τελευταία χρόνια να γίνουν διαχρονικά, καθώς τα προβλήματα συσσωρεύονται χρόνο με το χρόνο και επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή. Αιτήματα αιχμής, όμως, αποτελούν:

η μείωση του υπέρογκου κόστους παραγωγής, το οποίο σύμφωνα με τους αγρότες έχει αυξηθεί περίπο κατά 30%,

η υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες,

οι δίκαιες αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% των ζημιών, αλλά και

οι τιμές στα προϊόντα οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν

εισόδημα επιβίωσης γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος η τιμή του ελαιολάδου στον παραγωγό έχει κατρακυλήσει στα 4 με 5 ευρώ/λίτρο, ενώ στο ράφι παραμένει στα 11 ευρώ/λίτρο – 12 ευρώ/λίτρο, το πρόβειο γάλα στα 1,30 με 1,40 ευρώ το λίτρο, με την αντίστοιχη περσινή τιμή να φτάνει το 1,50 ευρώ/λίτρο

αιτήματα των Θεσσαλών, που αφορούν τις καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.