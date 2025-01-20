Το σημείο, όπου θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη με τα αγροτικά τους μηχανήματα, αποφασίζουν σήμερα οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Η απόφαση θα ληφθεί στο πλαίσιο σύσκεψης το μεσημέρι, στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Σημειώνεται ότι οι αγρότες της Καρδίτσας, έχουν αποφασίσει ήδη να κινηθούν προς τον Ε 65.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες της Λάρισας επιδιώκουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου λαρισαϊκού μπλόκου, έχοντας να επιλέξουν ως τόπο της κινητοποίησης ανάμεσα σε δύο σημεία περιφερειακά της πόλης της Λάρισας, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά τη σύσκεψη του Πλατυκάμπου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Θεσσαλίας, το μέλος της επιτροπής μπλόκων Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε ότι “τα προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά” και εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει δυναμική στις τάξεις των αγροτών για κινητοποιήσεις, συμπληρώνοντας πως «κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.