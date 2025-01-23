Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο 79χρονος για τους πυροβολισμούς σε επιχείρηση ζωοτροφών

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του σήμερα το πρωί στον ανακριτή, ο 79χρονος Γιάννης Ξυδάκης από τον Προφήτη Ηλία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς το πρωί της Δευτέρας σε επιχείρηση ζωοτροφών στις Μαλάδες, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 35χρονου εργαζόμενου στην επιχείρηση αλλά και τον ελαφρύτερο τραυματισμό του 45χρονου Στέφανου Κοκολογιάννη.

Μετά την απολογία του, ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του Γιάννη Ξυδάκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Χθες το πρωί, απολογήθηκε για το αιματηρό επεισόδιο και η 80χρονη σύζυγός του, Ματούλα Ξυδάκη, η οποία και αφέθηκε ελεύθερη, με μοναδικό περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει τον Στέφανο Κοκολογιάννη.

Η 80χρονη κατηγορείται για απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Τι είπε στην απολογία του

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του στο ΑΠΕ, Γιάννη Καραϊσκάκη και Μιχάλη Σφακιανάκη, κατά την απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε προσχεδιάσει την επίθεση.

Οπως είπε, συνάντησε τυχαία τον 49χρονο μέσα στην επιχείρηση ζωοτροφών και πως την ώρα εκείνη δεν λειτουργούσε με λογική, ενθυμούμενος τον 34χρονο γιο του που τραυματίστηκε θανάσιμα το 2012, με δράστη συγγενικό πρόσωπο του 49χρονου.

Μάλιστα όπως σημείωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, ο ηλικιωμένος «που δεν επιχείρησε να ωραιοποιήσει τα πράγματα» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε- εξέφρασε τη θλίψη του για τον τραυματισμό του 35χρονου εργαζομένου, συμπληρώνοντας ότι στο πρόσωπο του τραυματισμένου νεαρού, ο 79χρονος «είδε τον νεκρό γιο του».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον Προφήτη Ηλία

Σύμφωνα με το cretapost, ο 79χρνος και ο 45χρονος είχαν προσωπικές διαφορές εδώ και χρόνια

Δεκατρία χρόνια μετά από φονικό στον Προφήτη Ηλία, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 34χρονος Πρίαμος Ξυδάκης, γιος του κατηγορούμενου, και το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την τότε δολοφονία καθώς ο 78χρονος δράστης είναι πατέρας του αδικοχαμένου νέου ενώ ο Στεφανής Κοκολογιάννης, αδερφός του δολοφόνου, εμπλεκόταν στην υπόθεση που είχε αρκετές συνέπειες.

Οι αρχές από την στιγμή που διαπίστωσαν ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στους πυροβολισμούς αλλά και το παρελθόν που έχουν οι δύο οικογένειες έλαβαν μέτρα προκειμένου να μην αναζωπυρωθεί η βεντέτα.

Στον Προφήτη Ηλία από προχθές βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να ηρεμίσουν τα πνεύματα.

Πηγή: skai.gr

