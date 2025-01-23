Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, 53χρονος πρώην συνοριοφύλακας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ο 53χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας και στην κατοχή του καθώς και στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν αρχικά- και κατασχέθηκαν συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 8 γραμμαρίων καθώς και 2 ζυγαριές ακριβείας.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών που ακολούθησε εντοπίστηκαν 282 γραμμάρια κοκαΐνης σε συσκευασίες, τις οποίες είχε κρύψει σε ελαιώνα, μέσα σε κορμούς δένδρων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις διωκτικές αρχές γι' αυτό και απομακρύνθηκε από την Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

