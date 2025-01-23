Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 39χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ της Κυριακής.

Στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να ληστέψει το θύμα, ήθελε απλά να παίξει ένα δελτίο, όμως, όπως είπε, το θύμα έκλεινε το κατάστημά του και δεν δεχόταν άλλες συναλλαγές. Οι δύο άντρες διαφώνησαν έντονα και τότε όπως είπε ο πράκτορας του επιτέθηκε με το ρόπαλο. Εκείνος άρπαξε το μαχαίρι και τον έπληξε απανωτές φορές, μέχρι που του πήρε και το ρόπαλο και συνέχισε να τον χτυπάει. Στη συνέχεια αφαίρεσε τα χρήματα από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή.

Τη φυγή του την έχει καταγράψει βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας από την οδό Αφροδίτης. Ρουχισμός που χρησιμοποίησε στη ληστεία φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του.

Στη συνέχεια περπάτησε κατά μήκος της παραλιακής και πέταξε όπως ισχυρίστηκε το μαχαίρι του φόνου στη θάλασσα, το οποίο δεν έχει βρεθεί. Στην κατοχή του βρέθηκαν και περίπου 7.000 ευρώ που εκτιμάται ως η λεία ή μέρος αυτής από τη ληστεία στο κατάστημα.

Από την ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών που αστυνομικοί είδαν πως ο δράστης παρακολουθούσε επίμονα το κατάστημα επί 8 λεπτά πριν μπει, περιμένοντας να αποχωρήσουν και οι τελευταίοι πελάτες, άρα ο ισχυρισμός του καταρρίπτεται γιατί πολύ απλά αν ήθελε μόνο να παίξει, απλά θα έμπαινε και αυτός στο κατάστημα πριν κλείσει.

Το κερδισμένο δελτίο, αξίας 4.700 ευρώ που επίσης έκλεψε από το ταμείο, για την ύπαρξη του οποίου είχε ενημερώσει η σύζυγος του θύματος τις Αρχές, προσπάθησε να το εξαργυρώσει σε πρακτορείο του κέντρου της Αθήνας.

Καθώς οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι είχε κλέψει και δελτίο, είχαν ενημερώσει όλα τα πρακτορεία ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως για την περίπτωση που θα πήγαινε να το εξαργυρώσει — κάτι που έγινε, όμως ο πράκτορας στο κέντρο της Αθήνας δεν το δέχτηκε γιατί δεν είχε κάποια έγγραφα ταυτοποίησης μαζί του, όπως επιβάλλεται για τους αλλοδαπούς παίκτες και έτσι αποχώρησε άπραγος.

Το σύστημα όμως ενημερώθηκε και έτσι οι αστυνομικοί, αναζητώντας βιντεοληπτικά υλικά από τη γύρω περιοχή του πρακτορείου του κέντρου της Αθήνας, εντόπισαν τα ίχνη του και τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος είχε αποχωρήσει δύο ημέρες πριν τη ληστεία από το διαμέρισμα που έμενε με άλλους αλλοδαπούς και τα τελευταία 24ωρα άλλαζε ξενοδοχεία στην ίδια περιοχή με τελικό σκοπό να αποχωρήσει από τη χώρα, κάτι που ευτυχώς δεν πρόλαβε να κάνει, χάρη στην αστραπιαία έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Πηγή: skai.gr

