Περιοδεία στην Πάτρα πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Μετά την ομιλία του στο 13ο Regional Growth Conference, είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς της πόλης, επιχειρηματίες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παρουσιάσει το αναπτυξιακό σχέδιο για την Δυτική Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για όλη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός στο 13o Φόρουμ RGC στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε την κυβερνητική αναπτυξιακή πολιτική και το συνολικό σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής, εστιάζοντας στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Έκανε ειδική αναφορά σε στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ που βάζουν τη Δυτική Ελλάδα δυναμικά στον ενεργειακό, τουριστικό και βιομηχανικό χάρτη της χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι η στόχευση του νέου νόμου, είναι η μείωση των ανισοτήτων, η στήριξη της περιφερειακής παραγωγής και η δημιουργία σταθερών, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους. «Κάνουμε πράξη το μεγαλύτερο αναπτυξιακό σχέδιο για όλους τους Έλληνες», επισήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και τον Μητροπολίτη Πατρών, κ. Χρυσόστομο, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις αλλά και οι δυνατότητες της περιοχής.

Ακολούθησε επίσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές για την αναβάθμιση του λιμανιού, τόσο ως πύλης εισόδου προϊόντων, όσο και ως υποδομής, με δυναμική ένταξης στον τουρισμό κρουαζιέρας. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Πάτρα, ως ιστορική πόλη με πολιτιστικά τοπόσημα και στρατηγική γεωγραφική θέση, μπορεί να εξελιχθεί σε τουριστικό κόμβο υψηλών προδιαγραφών, με τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού και των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είχε συνάντηση με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ). 'Ακουσε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής, συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και επιβεβαιώθηκε η πολιτική δέσμευση για την αναβάθμιση των υποδομών της ΒΙΠΕ με έργα συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ. «Ο παραγωγικός μετασχηματισμός ξεκινά από εδώ, από την περιφέρεια. Είμαστε δίπλα σε όσους κρατούν την Ελλάδα όρθια με τη δουλειά τους», σημείωσε.

Στη συνέχεια, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις βασικές πτυχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και συνομίλησε με επιχειρηματίες για τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Τόνισε τη σημασία της στήριξης της βιομηχανίας και της μεταποίησης και αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για αξιολόγηση των αιτήσεων εντός 90 ημερών και ρήτρα υλοποίησης, ώστε κάθε επένδυση να γίνεται πράξη με διαφάνεια, ταχύτητα και σοβαρότητα. «Δεν έχουμε δικαίωμα να σπαταλήσουμε ούτε ένα ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου», υπογράμμισε.

Τέλος, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχε συζήτηση με τα στελέχη και μέλη της παράταξης, για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής.

