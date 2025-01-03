Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου Βασίλη από τη Λάρισα, ο οποίος είχε επισκεφτεί τους γονείς του για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και από τότε έχει εξαφανιστεί χωρίς κανένα σημάδι ζωής.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο Πάνος Γαρουφαλιάς, ο Βασίλης Καλογήρου βρέθηκε στο πατρικό του σπίτι στις 30 Δεκεμβρίου. Κάποια στιγμή έφυγε από το σπίτι, λέγοντας ότι θα πάει βόλτα και από τότε εξαφανίστηκε. Σημειωτέον έχει βγει και Silver Alert από την πρώτη μέρα του χρόνου.

Οι έρευνες από Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ συνεχίστηκαν χθες Πέμπτη και επικεντρώθηκαν στο ποτάμι και ειδικότερα στην περιοχή του Αλκαζάρ και στον Πηνειό. Συγκεκριμένα κατά τη χθεσινή ημέρα «όργωσαν» την περιοχή οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, οι άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ με την συνδρομή και της 7ης ΕΜΑΚ και έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ένα όχημα του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού, δύτες με μία σωστική λέμβο και δύο drone.

Μέχρι σήμερα το πρωί, οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς, ενώ όταν έπεσε η νύχτα στο σημείο της περιοχής του Αλκαζάρ παρέμεινε ένα όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ σήμερα Παρασκευή με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες των Αρχών. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία με το κινητό του 39χρονου δεν έχει καταστεί εφικτή, κάτι που εγείρει έντονες ανησυχίες σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο του ατυχήματος από τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.