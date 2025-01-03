Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς στα Αρφαρά Μεσσηνίας, όταν 67χρονος πατέρας πυροβόλησε κατά του 37χρονου γιου του με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ πατέρα και γιου, που είχε ως αποτέλεσμα ο πρώτος να σηκώσει όπλο και να ρίξει προς το μέρος του γιου του, χωρίς να τον τραυματίσει με τη βολή, ωστόσο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Στη συνέχεια, όπως εξηγεί το tharrosnews.gr, ο 37χρονος έφυγε και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 67χρονο με τις κατηγορίες άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβασης νομοθεσίας περί όπλων.

Ακόμα συνελήφθη η 54χρονη σύζυγος του 67χρονου, που ήταν παρούσα στο συμβάν, ενώ κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο. Λίγο αργότερα, συνελήφθη και ο 37χρονος, έπειτα από έγκληση του πατέρα του, κατηγορούμενος και αυτός για ενδοοικογενειακή βία.

Σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 67χρονος, ενώ ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

