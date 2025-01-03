Πέπλο ομίχλης κάλυψε το πρωί της Παρασκευής την πόλη της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να διεξάγονται κανονικά.
Η ομίχλη «έκρυψε» ακόμη και μνημεία - σύμβολα, όπως ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του ΟΤΕ και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.
Η ορατότητα, δε, για την κυκλοφορία των οδηγών, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους της πόλης, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.