Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόκοσμες εικόνες από την Θεσσαλονίκη: Πυκνό πέπλο ομίχλης κάλυψε την πόλη - Δείτε εικόνες και βίντεο

Κάλυψε τα πάντα η ομίχλη, ακόμη και τα μνημεία - Δεν υπήρξαν προβλήματα με τις πτήσεις - Δείτε εικόνες 

Ομίχλη Θεσσαλονίκη

 Πέπλο ομίχλης κάλυψε το πρωί της Παρασκευής την πόλη της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να διεξάγονται κανονικά.

Η ομίχλη «έκρυψε» ακόμη και μνημεία - σύμβολα, όπως ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του ΟΤΕ και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.

Ομίχλη

Ομίχλη

Η ορατότητα, δε, για την κυκλοφορία των οδηγών, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους της πόλης, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ομίχλη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark