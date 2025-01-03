Πέπλο ομίχλης κάλυψε το πρωί της Παρασκευής την πόλη της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να διεξάγονται κανονικά.

Η ομίχλη «έκρυψε» ακόμη και μνημεία - σύμβολα, όπως ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του ΟΤΕ και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.

Η ορατότητα, δε, για την κυκλοφορία των οδηγών, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους της πόλης, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.

Πηγή: skai.gr

