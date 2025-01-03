Έναν 28χρονο, που οδηγώντας χθες το απόγευμα το αυτοκίνητό του πραγματοποίησε εσκεμμένο ελιγμό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τραυματισμό σκύλου, συνέλαβαν αστυνομικοί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 28χρονου αλλοδαπού βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ύψους 30.000 ευρώ, ενώ σε βάρος του κηδεμόνα του ζώου βεβαιώθηκαν διοικητικές παραβάσεις 1.600 ευρώ συνολικά, καθώς δεν είχε προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση, στον ετήσιο εμβολιασμό - κτηνιατρική εξέταση, καθώς και στην τήρηση όλων των μέτρων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

