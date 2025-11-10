Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης φοιτήτριας μοριακής βιολογίας, με καταγωγή από τη Λάρισα, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας, 10/11, μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζε.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η μητέρα της νεαρής προσπαθούσε να επικοινωνήσει κάποια εικοσιτετράωρα μαζί της, καθώς, όμως, η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με καταγωγή από τη Λάρισα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

