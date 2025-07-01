Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα ο χαμός της 18χρονης κοπέλας που την περασμένη Πέμπτη είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο, στην περιοχή Γιάννουλη, ύστερα από 2 ανακοπές καρδιάς που υπέστη.

Έκτοτε, η 18χρονη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε κρίσιμη κατάσταση αλλά δεν τα κατάφερε και δυστυχώς σήμερα το πρωί της Τρίτης, έφυγε από τη ζωή, σύμφωνα με το το onlarissa.gr.

Η άτυχη κοπέλα είχε χειρουργηθεί στο κεφάλι, καθώς υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, όμως παρουσίασε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025 και ώρα 10 π.μ. στη Γιάννουλη, Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

