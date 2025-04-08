Ατελείωτο θρήνο και βαρύτατο πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένειά της, σε συγγενείς και φίλους, ο ξαφνικός θάνατος 19χρονης από τα Ιωάννινα.

Η κοπέλα διέμενε με την οικογένειά της και σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epiruspost , η νεαρή φοιτήτρια, είχε πάει με συμφοιτητές εκδρομή για λίγες μέρες στο Σοφικό Κορινθίας και διέμενε σε πολύ γνωστό κατασκηνωτικό χώρο της περιοχής.

Το Σάββατο ως τις 12:00 το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής και όταν οι φίλοι της την αναζήτησαν τη βρήκαν στο χώρο που διέμενε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και μετέφερε τη 19χρονη στο Νοσοκομείο της Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία ερεύνησε τον χώρο χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι δικοί της άνθρωποι αναμένουν τα αποτελέσματα από τη νεκροψία- νεκροτομή, για να πάρουν απαντήσεις στα αμέτρητα ερωτήματα που άφησε ο ξαφνικός θάνατος της.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο της κοπέλας που φοιτούσε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.

