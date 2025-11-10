Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Τα τάματα, ο ναός αποθήκη και οι επώνυμοι πελάτες

Άλλοτε ιερέας, πρώην μοντέλο και τηλεοπτικός πανελίστας — τώρα, στο επίκεντρο ενός κυκλώματος ναρκωτικών. Ο Παρθένιος, ο «Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογητών», φέρεται να εμπορευόταν χασίς και κοκαΐνη.

Βιβλίο vegan συνταγών, ΥouTube κανάλι με πάνω από 200.000 συνδρομητές, πασαρέλες, τραγούδι… και καθαίρεση από την Ελλαδική Εκκλησία το 2002. Στο βίντεο φαίνεται ο Ιερός Ναός που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 46χρονος ιερέας, ως αποθήκη ναρκωτικών.

Όπως διαπιστώθηκε από την πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο χώρος που κρύβονταν τα ναρκωτικά ήταν μια γλάστρα που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.

Η Δίωξη Ναρκωτικών αποκάλυψε δίκτυο με τρεις ρασοφόρους. Υπό τις εντολές μιας 52χρονης γυναίκας και ενός Αλβανού υπηκόου συνεργού. Οι 3 εμπλεκόμενοι ιερείς φέρεται να ήταν και οι ίδιοι χρήστες ναρκωτικών και είχαν αναπτύξει ένα πελατολόγιο με πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Οι κατηγορούμενοι ιερείς, εκτός από τη διακίνηση ναρκωτικών και την προώθηση παράτυπων μεταναστών φέρονται να εκμεταλλεύονταν και την πίστη των πολιτών που επισκέπτονταν τον Ιερό Ναό στη Λιοσίων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έπαιρναν τα τάματα των πιστών και στη συνέχεια επισκέπτονταν ενεχυροδανειστήρια όπου τα πουλούσαν. Τα χρήματα μάλιστα κατέληγαν στη φερόμενη αρχηγό που είχε τον πλήρη οικονομικό έλεγχο.

Και αφού τα δέματα με τα ναρκωτικά τα μετέφεραν ιερείς, έφεραν την κωδική ονομασία...«φανουρόπιτες». Συγκεκριμένα «φανουρόπιτα» ήταν η κοκαΐνη, ενώ το «κερί» και «καφεδάκι» η ποσότητα κάνναβης.

Ο διάλογος των μελών

Αρχηγός: Τον βρήκες;

Ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Αρχηγός: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι. Ναι

Ιερέας: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι. Εντάξει

Αρχηγός: Αστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Ιερέας: Περίμενε ναι

Αρχηγός: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

To κύκλωμα είχε δύο πυρήνες, έναν με ιερείς και έναν που διαχειριζόταν φυτεία κάνναβης στη Φθιώτιδα. Επτά από τα οκτώ μέλη, είναι γνωστά στις Αρχές.

Η στρατολόγηση του ιερέα, έγινε από τη φερόμενη αρχηγό, ενώ ο ίδιος ήταν στρατολόγος των δύο άλλων ιερέων.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

