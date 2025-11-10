Συμφωνημένη …ποινή σε αστυνομικό για κοκαΐνη

Κατόπιν ποινικής διαπραγμάτευσης και εκ μέρους του αποδοχής της πράξης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός συμφώνησε στην παραπάνω ποινή, την οποία καλείται να εκτίσει.

Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στις φυλακές.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του 164 γραμμάρια κοκαΐνης.

Για την ίδια υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο- ξάδελφός του κατηγορούμενου αστυνομικού.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να επικαλείται τοξικομανία και η υπόθεσή του δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Και οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους σε ανακριτή.

