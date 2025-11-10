Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν, εκ νέου, οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, μετά την ολοκλήρωση της δίκης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ). Το δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει ξανά την υπόθεση, έπειτα από απόφαση ανώτερου δικαστηρίου που είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους, μειώνοντας την αρχική ποινή των ισοβίων που τους είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Οι δύο Ρουμάνοι υπήκοοι είχαν κριθεί ένοχοι για τη δολοφονία του γνωστού συγγραφέα στις 6 Δεκεμβρίου 2014, μέσα στο σπίτι του στην Κυψέλη. Το 2016, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σε ισόβια κάθειρξη, ενώ το 2021 το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών στον καθένα.

Ωστόσο, το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου αναιρέσε την απόφαση του ΜΟΕ που είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό, επιστρέφοντας την υπόθεση στο ΜΟΕ για νέα εκδίκαση με διαφορετική σύνθεση. Σήμερα, το δικαστήριο ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας εκ νέου ισόβια κάθειρξη στους κατηγορούμενους.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών για απόπειρα ληστείας σε βάρος του συγγραφέα. Ομόφωνα, το δικαστήριο απέρριψε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ κατά πλειοψηφία απέρριψε και το αίτημα για ελαφρυντικό λόγω μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

Μετά την απόφαση, οι δύο καταδικασθέντες επιστρέφουν στη φυλακή, από όπου είχαν αποφυλακιστεί με όρους το 2022. Το έγκλημα, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε οικονομικά κίνητρα. Ο ένας από τους καταδικασθέντες, που διατηρούσε γνωριμία με τον συγγραφέα, επισκέφθηκε μαζί με τον συνεργό του το σπίτι του 83χρονου, ο οποίος είχε εισπράξει πρόσφατα σημαντικό χρηματικό ποσό από αγοραπωλησία ακινήτου. Όταν ο Μένης Κουμανταρέας αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα, δέχθηκε βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, ενώ σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, στη σορό του διαπιστώθηκαν και ίχνη στραγγαλισμού.

