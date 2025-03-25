Η Κανδήλα Αρκαδίας, γιόρτασε την 25η Μαρτίου με λαμπρότητα και συγκίνηση διοργανώνοντας λαμπαδηδρομίες τιμώντας τους εθνικούς ήρωες της Επανάστασης του 1821.

Ο Αγροτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων αναβίωσε τις «Λαμπαδηδρομίες» με σημείο εκκίνησης την ιστορική Ιερά Μονή Κανδήλας, χτισμένη μέσα σε βράχο, στη δυτική πλευρά του βουνού Κρουσταλλιές.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με Δοξολογία και Αρτοκλασία και ύστερα τα μέλη του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κανδήλας άνοιξαν μια μεγάλη ελληνική σημαία, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη μιας εντυπωσιακής λαμπαδηδρομίας.

Μικροί και μεγάλοι κρατώντας δάδες στα χέρια και ντυμένοι με παραδοσιακές στολές διέσχισαν το χωριό αναβιώνοντας τις ιστορικές στιγμές του 1821.

Η πομπή κατέληξε στην κεντρική πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με ένα φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων και παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα που θύμισε σε όλους τη σημασία της ημέρας.

Η Ιερά Μονή Κανδήλας, είναι ένα εντυπωσιακό μοναστήρι, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, το οποίο έχει μείνει γνωστό στην ιστορία για την προσφορά του, τη δράση και τη συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω του οχυρού της θέσης του και της αγωνιστικότητας των μοναχών του.

Η μονή υπήρξε καταφύγιο για τους χριστιανούς της περιοχής, κέντρο εφοδιασμού πυρίτιδας και θεραπευτικό καταφύγιο για τους αγωνιστές.

Πρωταγωνιστής τις ημέρες του 1821 ήταν ο ηγούμενος της Μονής Καλλίνικος, ενώ το μοναστήρι το είχε επισκεφτεί πολλές φορές και ο ίδιος ο Γέρος του Μοριά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στη Μονή Κανδήλας υπάρχει επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που επιβεβαιώνει την αγωνιστική δράση μονής και ηγουμένου.

Η Κανδήλα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης και της ιστορικής μνήμης, τιμώντας τους αγώνες των προγόνων μας με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο.

