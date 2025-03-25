Τέμπη: Πορεία φοιτητών στο κέντρο για το δυστύχημα μετά την παρέλαση

Μέλη φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας πραγματοποίησαν μια μικρή πορεία διαμαρτυρόμενοι για το δυστύχημα των Τεμπών αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης. Κεντρικό σύνθημα στο πανό στην κεφαλή της πορείας ήταν «Η Άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη θα τη φέρουμε πίσω μέσα από τους αγώνες μας – Μέχρι τέλους».

Πολλοί παρευρισκόμενοι για την παρέλαση χειροκρότησαν τους φοιτητές. Μετά την πορεία, οι φοιτητές αποχώρησαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.