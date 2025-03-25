Σοκάρει η καταγγελία σε νησί του νοτίου Αιγαίου από 13χρονη σύμφωνα με την οποία έπεσε θύμα βιασμού από τον 47χρονο θείο φίλης της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ανήλικη, κατέθεσε στους αστυνομικούς όιτι στις αρχές του περασμένου μήνα, είχε πάει στο σπίτι της φίλης της, την ώρα που απουσίαζαν οι γονείς της.

Εκεί ήταν ο 47χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος ζήτησε από την ανιψιά του να βγει στην αυλή του σπιτιού, και έμεινε μόνος του με την 13χρονη στην οικία.

Σύμφωνα πάντα με την ανήλικη αρχικά τη θώπευσε και στη συνέχεια με απειλές κατά της ζωής της και της οικογένειας της, την ανάγκασε να συνευρεθούν ερωτικά.

Το κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε ότι ο 47χρονος την κράτησε παρά τη θέλησή της δύο ώρες στο σπίτι της φίλη της.

Δεν ανέφερε αμέσως τη σεξουαλική επίθεση στους γονείς της. Αποκάλυψε την αλήθεια στη μητέρα της και υπέβαλαν μήνυση με βάρος του 47χρονου, ο οποίος δεν συνελήφθη γιατί το αδίκημα δεν έγινε στα όρια του αυτοφώρου.

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας και αναμένεται όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές να εκδώσει ένταλμα σύλληψης.

Η 13χρονη εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, που στην έκθεση της, ανέφερε ότι η ανήλικη λέει την αλήθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.