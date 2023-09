Λαμία: Για δύο τενεκέδες λάδι έβγαλε την καραμπίνα και πυροβόλησε Ελλάδα 16:39, 18.09.2023 linkedin

Ο 80χρονος λογόφερε με Ρομά όταν ο τελευταίος δεν πλήρωσε τους δύο τενεκέδες λάδι