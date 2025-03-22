Λαμία: Αστυνομικός γρονθοκόπησε φοιτητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού με πρωταγωνιστή 32χρονο αστυνομικό εκτός υπηρεσίας και θύμα έναν 25χρονο φοιτητή, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/3/25) στη Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι δύο άνδρες μένουν στην ίδια πολυκατοικία με τον αστυνομικό ακριβώς στον επάνω όροφο από το φοιτητή. Κάποιες εργασίες του πρώτου φαίνεται να ενόχλησαν τον δεύτερο, με το νεαρό φοιτητή να χτυπά τον τοίχο με μια σκούπα για να του κάνει γνωστή την ενόχλησή του.

Τότε, ο αστυνομικός φέρεται να πήγε στο διαμέρισμα του φοιτητή για να του ζητήσει το λόγο. Ακολούθησε καυγάς με τον αστυνομικό να χτυπά σοβαρά στο πρόσωπο τον 25χρονο, ο οποίος χρειάστηκε να αναζητήσει βοήθεια στο Νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Από νωρίς όμως είχε ειδοποιήσει τους γονείς του, που έφτασαν ανήσυχοι από την Αθήνα και ακολούθως κατέθεσε έγκληση σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από την πλευρά του κι ο αστυνομικός κατέθεσε έγκληση σε βάρος του φοιτητή, υποστηρίζοντας ότι ο αυτός του επιτέθηκε πρώτος με το σκουπόξυλο, ενώ και οι δύο άνδρες εξετάστηκαν από Ιατροδικαστή.

Πάντως πέρα από την αυτόφωρη διαδικασία ο 32χρονος θα αντιμετωπίσει και το μέτρο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, που διατάχθηκε σε βάρος του από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Πηγή: skai.gr

