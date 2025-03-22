Άγνωστοι έκλεψαν το ηλιακό σύστημα τροφοδοσίας και τη μπαταρία του νέου σεισμολογικού σταθμού στη Σαντορίνη.

«Είναι δυνατόν να προσπαθείς με όλες σου τις δυνάμεις να παρακολουθείς τη σεισμοηφαιστειακή δραστηριότητα της Σαντορίνης και κάποιοι ασυνείδητοι να κλέβουν το ηλιακό σύστημα τροφοδοσίας και τη μπαταρία του νέου σεισμολογικού σταθμού στην περιοχή της Βλυχάδας, “τυφλώνοντας” το σεισμολογικό δίκτυο στη νότια Σαντορίνη; Τόση ανευθυνότητα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος σε ανάρτησή του στο Facebook και προσθέτει:

«Σας παρακαλώ σεβαστείτε την προσπάθεια των επιστημόνων, αλλά κυρίως το νησί που προσπαθούμε να προστατέψουμε…»

Πιο συγκεκριμένα εμβρόντητοι έμειναν οι σεισμολόγοι και οι επιστήμονες που παρακολουθούν νυχθημερόν την σεισμο-ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σαντορίνη όταν ανακάλυψαν γιατί ένας σεισμολογικός σταθμός που είχαν εγκαταστήσει στις 11 Φεβρουαρίου σταμάτησε να λειτουργεί. Ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ αναφέρει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον σταθμό βανδαλισμένο, κάποιοι ασυνείδητοι έκλεψαν το ηλιακό σύστημα τροφοδοσίας και τη μπαταρία του νέου σεισμολογικού σταθμού στην περιοχή της Βλυχάδας. «Ξαφνικά ένα βράδυ, αργά, στις 23.40, πριν τρεις ημέρες σταμάτησε να λειτουργεί, όταν τον επισκεφτήκαμε διαπιστώσαμε ότι είχαν κλαπεί όλα τα υλικά που σχετίζονται με την τροφοδοσία του μηχανήματος, ηλιακό, μπαταρίες, φορτιστές κ.τ.λ., το σταθμό τον βρήκαμε βανδαλισμένο».

Ο σταθμός, όπως λέει ο κ. Παπαζάχος, τοποθετήθηκε προκειμένου να βελτιωθεί το δίκτυο παρακολούθησης στη Σαντορίνη, στα νότια, κοντά στη Βλυχάδα, για να παρακολουθεί και το νότιο τμήμα. «Οι πιο πολλοί σταθμοί είναι εγκατεστημένοι στην ύπαιθρο, μακριά από την ανθρώπινη παρουσία, σε ησυχία, να μπορούν να καταγράφουν σεισμούς, άρα χρειάζονται ηλιακά πάνελ και μπαταρίες για να λειτουργούν αυτοδύναμα, χωρίς χρήση ρεύματος. Σε όλη την Ελλάδα είναι εγκατεστημένοι σταθμοί χωρίς προβλήματα, ξαφνικά αυτός ο σταθμός καταστράφηκε. Είναι εξαιρετικά σπάνια έως ανύπαρκτα τέτοια περιστατικά βανδαλισμού σε σεισμολογικούς σταθμούς», υποστηρίζει ο καθηγητής σεισμολογίας «γιατί υπάρχει μια ευαισθησία της κοινωνίας σε αυτά τα μηχανήματα που είναι πολύτιμα για την σεισμική παρακολούθηση της χώρας».

Ο σταθμός τοποθετήθηκε δίπλα σε οίκημα το οποίο δεν κατοικείται, «μας παραχώρησε τον χώρο με πολύ ευγένεια ο ιδιοκτήτης, πολύ γνωστός ζωγράφος Χριστόφορος Ασιμής. Είναι σημείο απομακρυσμένο, ήσυχο πάνω σε βράχο, για να μην έχει κίνηση» σχολίασε ο κ. Παπαζάχος για να συμπληρώσει ότι οι αστυνομικές Αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα. «Τους ευχαριστούμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να εντοπιστούν οι δράστες αλλά να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί η Αστυνομία να φυλάει όλους τους σεισμολογικούς σταθμούς σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της χώρας. Η Αστυνομία μάς έχει στηρίξει, κάνει ό,τι μπορεί. Δεν γίνεται να έχουμε τη μέρα τρεις αστυνομικούς να φυλούν έναν σεισμολογικό σταθμό», σημειώνει ο καθηγητής σεισμολογίας, τονίζοντας ότι «είναι θέμα ενσυναίσθησης και συνειδητοποίησης των πολιτών» για το τι προσφέρει το σεισμολογικό δίκτυο.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο σεισμολογικός σταθμός θα αποκατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

