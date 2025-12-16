Κυψέλη: Υπό κατάληψη το γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά της 14χρονης μαθήτριας

Υπό κατάληψη βρίσκεται το γυμνάσιο στην Κυψέλη στο οποίο χθες, μια 16χρονη τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα «πεταλούδα», σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η 16χρονη συνελήφθη χθες και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ταυτόχρονα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 16χρονης, η οποία αφού της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκε ελεύθερη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η 14χρονη έφερε τραύματα στο δεξί χέρι και (εκδορές) στην κοιλιά, ενώ συνολικά η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε καλή.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν καθηγητές του σχολείου.
