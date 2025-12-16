Λογαριασμός
Κυψέλη: Υπό κατάληψη το γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά της 14χρονης μαθήτριας

Η 16χρονη συνελήφθη χθες και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων - Η 14χρονη έφερε τραύματα στο δεξί χέρι

Σχολείο

Υπό κατάληψη βρίσκεται το γυμνάσιο στην Κυψέλη στο οποίο χθες, μια 16χρονη τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα «πεταλούδα», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η 16χρονη συνελήφθη χθες και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων. 

Ταυτόχρονα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 16χρονης, η οποία αφού της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η 14χρονη έφερε τραύματα στο δεξί χέρι και (εκδορές) στην κοιλιά, ενώ συνολικά η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε καλή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν καθηγητές του σχολείου. 

