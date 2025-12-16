Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών θα βρεθούν σήμερα, Τρίτη, οι πρώτοι από τους 15 συλληφθέντες από την Κρήτη, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι, που είναι αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο, καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για την υπεξαίρεση επιδοτήσεων αξίας άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «15» θα παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών σε ομάδες, με την πρώτη να καλείται για εξηγήσεις σήμερα, τη δεύτερη αύριο Τετάρτη, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με τις απολογίες των τελευταίων κατηγορουμένων.

Βαριές κατηγορίες

Σε βάρος των 15 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργηματικές πράξεις που επισύρουν βαριές ποινές. Πρόκειται για συνολικά επτά κακουργήματα, που - κατά περίπτωση - αφορούν τη συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση και υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και απάτη για τη λήψη επιχορηγήσεων από κοινού.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Οι ίδιοι, πάντως, αρνούνται τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.