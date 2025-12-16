Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ αυξημένη και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως φαίνεται και στην εικόνα από το drone, στη Λεωφόρο Σχιστού, προς τον Σκαραμαγκά, και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οδηγών και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Δουκίσσης Πλακεντίας προς την Τζον Κένεντι.

Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Μεσογείων, από την ΕΡΤ προς τους Αμπελοκήπους, στις Κατεχάκη-Κανελλοπούλου προς τη Λεωφόρο Μεσογείων.

Πηγή: skai.gr

