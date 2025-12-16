Λογαριασμός
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό 

Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑΣΥ

UPDATE: 09:51
Μετρό

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑΣΥ.



Η ΣΤΑΣΥ ζητεί συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.
