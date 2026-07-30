Δύσκολη εικόνα στο Ρέθυμνο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 έκανε λόγο για μια δύσκολη εικόνα. «Δυστυχώς χτες δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν εναέρια λόγω των συνθηκών. Ελπίζω να γίνει σήμερα, ήδη βρίσκονται στον αέρα», ανέφερε αρχικά.

Όπως σημείωσε «η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς, οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Χτες είχαμε για την απώλεια τω δύο πυροσβεστών».

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη Γαλήνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, επισημαίνει ο κ. Τσαπάκος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, ενώ σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, δεν απειλούνται χωριά.

Έκανε επίσης κάλεσμα στους πολίτες «όταν ακούν 112 ή οδηγίες καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά. Στο Ρέθυμνο υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτέλεια για διαφορετικό».

Κατέληξε λέγοντας πως τις επόμενες ώρες θα μπορέσει να γίνει απολογισμός των ζημιών. «Αυτό που προέχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο».



Πηγή: skai.gr

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