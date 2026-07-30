Πολύ κοντά βρίσκεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», το οποίο προσφέρει στους δικαιούχους επιταγές (vouchers) διακοπών από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την εισοδηματική τους κατηγορία.

Η φετινή διοργάνωση διαφέρει αισθητά από τις προηγούμενες, καθώς διαθέτει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και διευρυμένα όρια εισοδήματος, με στόχο να ωφεληθούν ακόμα περισσότερα νοικοκυριά.

Οι φάσεις υλοποίησης και η διαδικασία αιτήσεων

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο περιόδους: η πρώτη φάση καλύπτει το διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα ανοίξει για τις αιτήσεις στις 7 Αυγούστου.

Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν εξοικείωση με τις ψηφιακές υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν απευθείας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα διαδικασία, καθώς οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν κατευθείαν από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής κλήρωσης, διατηρώντας έτσι την πιθανότητα ένταξης για το επόμενο έτος.

Διεύρυνση εισοδηματικών ορίων

Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια για να συμπεριλάβει περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, το όριο για άγαμους χωρίς τέκνα αυξάνεται από τις 19.000 € στις 21.000 €, ενώ για έγγαμους χωρίς τέκνα διαμορφώνεται στις 33.000 € από 31.000 €. Για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια κλιμακώνονται και φτάνουν έως και τις 58.000 €.

Νέες κοινωνικές ρυθμίσεις και επιδοτήσεις

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (μεγαλύτερη ή ίση του 67%) και οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές. Επιπλέον, θεσπίζεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, με πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Η πρόβλεψη αυτή διαφοροποιείται από το πρόγραμμα του 2025, καθώς το ποσό πλέον αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Ψηφιακή κάρτα και υποστήριξη

Η αξιοποίηση του ποσού θα γίνει αποκλειστικά μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας στις πλατφόρμες gov.gr και vouchers.gov.gr. Για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων, πέρα από τη δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ, θα λειτουργεί και οργακωμένος μηχανισμός υποστήριξης (help desk).

Πηγή: skai.gr

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