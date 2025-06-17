Προφυλακίστηκε ο 34χρονος ο οποίος το Σάββατο 7 Ιουνίου επιτέθηκε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων κατά την αποκομιδή απορριμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δήλωσε μετανιωμένος λέγοντας ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Ο 34χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και βίας κατά υπαλλήλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργαζόμενος δέχθηκε την επίθεση όταν είπε στον οδηγό διερχόμενου οχήματος να μην κάνει προσπέραση στο απορριμματοφόρο που είχε κάνει στάση για αποκομιδή.

Ωστόσο, αντί να συμμορφωθούν, οι επιβάτες βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να φωνάζουν, κλιμακώνοντας την ένταση της κατάστασης.

Μάλιστα, η λεκτική επίθεση μετατράπηκε άμεσα σε σωματική βία, με αποτέλεσμα να επιτεθούν με γροθιές και κλωτσιές στον εργαζόμενο της καθαριότητας.

Ο 34χρονος φέρεται να αιτιολόγησε το διάστημα που άφησε να περάσει ώσπου να εμφανιστεί στις Αρχές, λέγοντας ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον φόβο του για τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

