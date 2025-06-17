Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για 35χρονη φαρμακοποιό, η οποία καταγγέλθηκε ότι διέθετε φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έφεραν ταινία γνησιότητας (κουπόνια) και τον προβλεπόμενο 12ψηφίο κωδικό ασφαλείας.

Η 35χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σε έρευνα που έγινε στο φαρμακείο της, στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν περισσότερες από 400 συσκευασίες φαρμάκων, μεταξύ αυτών και κάποια που υπάγονται στην κατηγορία των ναρκωτικών, που δεν είχαν την ταινία γνησιότητας ή/και των κωδικό ασφαλείας. Κατά πληροφορίες, αυτό απαγορεύεται από το νόμο καθώς τα σκευάσματα πρέπει να παραλαμβάνονται από τον πελάτη μόλις εκτελείται η συνταγή.

Η εισαγγελέας ζήτησε να γίνει έρευνα και να προσκομιστεί η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να διαπιστωθεί, εάν τελέστηκαν τα αδικήματα της απάτης κατά του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, όπως επίσης παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί επιβλαβών φαρμάκων. Ενόψει της έρευνας η 35χρονη φαρμακοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

Η ίδια, προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να εξυπηρετηθούν πελάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

