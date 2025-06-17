Στην εξιχνίαση πέντε περιπτώσεων κλοπών, εκ των οποίων τρεις σε δωμάτια ξενοδοχείου και δύο σε οχήματα, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου. Για τις υποθέσεις αυτές, ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 26χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος στις 12.06.2025 είχε διαπράξει τρεις κλοπές από δωμάτια ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, αφαιρώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ στις 28.05.2025 είχε προχωρήσει σε κλοπή από όχημα, αφαιρώντας χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε κατά τις πρωινές ώρες χθες και στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο όπως προέκυψε είχε αφαιρέσει σε άλλη περίπτωση κλοπής στις 12.06.2025 από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε χώρο όπου διαμένει βρέθηκε και κατασχέθηκε laptop, η προέλευση του οποίου διερευνάται. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.