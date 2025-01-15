Πύργος: 41χρονος πέθανε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Ένας 41χρονος κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας μέσα στο κρατητήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Ο άνδρας, που καταγόταν από την Ηλεία, βρισκόταν υπό κράτηση για ποινικά αδικήματα, όπως κλοπές και ληστείες, ενώ το ποινικό του μητρώο περιλάμβανε μακρά ιστορία παραβατικότητας.

Όπως μεταδίδει το patrisnews, ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί στις 8 Ιανουαρίου από την Ψυχιατρική Κλινική του Κορυδαλλού, όπου νοσηλευόταν, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, προκειμένου να παραστεί σε δίκη στην Αμαλιάδα.

Το μοιραίο βράδυ, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Του παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 41χρονος δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, πιθανότατα σε ανακοπή καρδιάς.

Το ιστορικό του κρατούμενου

Ο άνδρας είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, με σειρά παραβατικών ενεργειών που περιλάμβαναν κλοπές και ληστείες. Η δράση του ήταν γνωστή στις τοπικές αρχές, ενώ ο ίδιος είχε περάσει και από ψυχιατρική νοσηλεία. Η μεταφορά του από τον Κορυδαλλό έγινε με βάση δικαστική εντολή για να παραστεί στη δίκη του, ενώ η κράτησή του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας ήταν προσωρινή.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με παραλείψεις ή αμέλεια από πλευράς των αστυνομικών, οι οποίοι ενήργησαν άμεσα και υποδειγματικά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επιδεικνύοντας – για μια ακόμη φορά την ετοιμότητα αλλά και τη σωστή εκπαίδευση που έχουν οι αστυνομικοί του νομού μας.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του κρατούμενου. Τα πρώτα στοιχεία πάντως συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια, ενδεχομένως λόγω της επιβαρυμένης υγείας του.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης κρατουμένων με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, καθώς και τη σημασία της έγκαιρης ανταπόκρισης των αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

