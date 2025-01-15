Εξετάζεται η πιθανή σύνδεσης της υπόθεσης του Κολωνού με το κύκλωμα προστασίας των αστυνομικών, με τον δικηγόρο της μητέρας της 12χρονης, Απόστολο Λύτρα, να αναφέρει σε δηλώσεις του πως θα πρέπει το κορίτσι να εξεταστεί εκ νέου καθώς είχε αναφέρει κάτι σχετικό, το οποίο δεν διερευνήθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, από την έρευνα προκύπτει ότι ένας από τους οίκους ανοχής που φέρονται να είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας της οργάνωσης είναι αυτός που είχε υποδειχθεί από τη 12χρονη ως το μέρος όπου την είχε οδηγήσει ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης του Κολωνού.

Σύμφωνα με τις δικηγόρους του παιδιού, αυτή η αναφορά της 12χρονης δεν ερευνήθηκε εκτενώς τότε, με αποτέλεσμα να μην προκύψουν άλλα στοιχεία.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο κ. Λύτρας αναφέρει σχετικά:

«Πράγματι μία από τις καταθέσεις που είχε δώσει η 12χρονη είχε αναφέρει μάλιστα ότι είχε γνωρίσει και έναν αστυνομικό, ο οποίος την είχε προσεγγίσει σε εκείνον το χώρο. Όπως επίσης και η μητέρα της 12χρονης είχε αναφέρει στην ανακρίτρια σχετικά με αυτό και μάλιστα είχε δώσει και το όνομα του αστυνομικού που της είχε αναφέρει η κόρη της. Αλλά η έρευνα εκεί πέρα είχε σταματήσει και μάλιστα είχανε σπεύσει πολλοί τότε να θεωρήσουν ότι η μητέρα το κάνει τότε λόγω της υπερασπιστικής της γραμμής».

Και υπογραμμίζει: «Πρέπει το θέμα των καταθέσεων της μητέρας και του παιδιού για το συγκεκριμένο θέμα να ξαναρχίσουν από την αρχή. Θα πρέπει να ασχοληθούνε και να δούμε ποιος ή ποιοι άλλοι αν είναι σε αυτό το κύκλωμα».

Τέλος, ο κ. Λύτρας επισήμανε πως «οι καταθέσεις της 12χρονης και της μητέρας της θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου».

