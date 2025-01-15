Ξεκινούν σήμερα (15/1) οι απολογίες των κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα προστασίας σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες που εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, με την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων να οδηγείται σήμερα (15/1) ενώπιον της ανακρίτριας Διαφθοράς.

Στα δικαστήρια αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 10 από τους 19 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση, ενώ αύριο, Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η απολογία των υπολοίπων.

Για τη δράση του κυκλώματος, στο οποίο με μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο έχουν εμπλοκή τουλάχιστον 70 πρόσωπα, έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου και άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και μαστροπεία που στρέφεται κατά προσώπων που δεν έχουν συλληφθεί.

Στην ομάδα που θα βρεθεί ενώπιον της Ανακρίτριας σήμερα, θα είναι και η αστυνομικός που φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας και στενή σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της. Στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενοι και άλλοι αστυνομικοί, με τρεις από αυτούς να είναι ήδη ανάμεσα στους δεκαεννέα που θα απολογηθούν σήμερα και αύριο. Πλην άλλων κατηγοριών που ανά περίπτωση βαρύνουν τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, η Εισαγγελία έχει απαγγείλει σε βάρος τους κατηγορίες για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παροχή υπηρεσίας αντίθετης προς τα καθήκοντα αστυνομικού υπαλλήλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

