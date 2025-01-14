Στρατιωτικός συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός στρατιωτικού για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφθασε στα ίχνη του στρατιωτικού μετά από σχετικές πληροφορίες που έλαβε από αρχές του εξωτερικού για Έλληνα που «ανέβασε» σε εφαρμογή στο διαδίκτυο πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την έρευνα και ύστερα από επικοινωνία της ΕΛΑΣ με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εντοπίστηκε ο κάτοχος της σύνδεσης. Όταν όμως οι αστυνομικοί έκαναν επιτόπια έρευνα στο σπίτι δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με τη υπόθεση. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι την συγκεκριμένη σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούσε και ο κατηγορούμενος και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπιστήκαν τα επίμαχα ψηφιακά πειστήρια και συνελήφθη.

Από τη διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος ημεδαπού στρατιωτικού για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, που περιήλθαν στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, από την ενδελεχή μελέτη και ψηφιακή ανάλυση των οποίων, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια να έχει αποκτήσει πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία μεταφόρτωσε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την επακόλουθη ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα και κατόπιν επικοινωνίας με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εντοπίστηκε η επίμαχη σύνδεση και η οικία στην οποία αυτή αντιστοιχούσε. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω οικία δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την υπόθεση, αλλά διαπιστώθηκε ότι η σύνδεση διαμοιράζεται και στην οικία του κατηγορουμένου.

Ακολούθησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα microSDκαι ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Μάλιστα, από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα αποθηκευτικά μέσα των ψηφιακών πειστηρίων, βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια αρχή.

