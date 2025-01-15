Αντιμέτωποι με δύο βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο συγγενικά του πρόσωπα, για τη διαχείριση χρημάτων που προσέφεραν πολίτες για τη λειτουργία της οργάνωσης.

Ο βραβευμένος για τη δράση της συλλογικής Κουζίνας, η οποία ξεκίνησε το 2011 να μοιράζει γεύματα σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν ανάγκη, καλείται με τη μητέρα και τον γαμπρό του να απολογηθούν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που σχηματίστηκε πριν περίπου ένα χρόνο και μετά από πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο ιδρυτής της οργάνωσης φαίνεται να χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των χρηματικών προσφορών για ατομικές του επιλογές και όχι για τα γεύματα της κουζίνας.

Οι Αρχές, υπολογίζουν ότι την περίοδο 2020-2023 ποσό που ενδέχεται να αγγίζει τις 600 χιλιάδες ευρώ, διοχετεύθηκε σε παικτικούς λογαριασμούς εταιρειών στοιχημάτων ή άλλες χρήσεις πλην για τη λειτουργία των συσσιτίων και τους σκοπούς της Κουζίνας.

Η μητέρα και ο γαμπρός του Πολυχρονόπουλου καλούνται να λογοδοτήσουν καθώς τους αποδίδεται ότι διευκόλυναν τις ενέργειες του συγκατηγορουμένου τους, αφού ποσά δωρεών που κατέληγαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε «τζόγο» κινούνταν από δικούς τους λογαριασμούς στα χέρια του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας.

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος αρνείται όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος από την πρώτη στιγμή ότι όλα τα χρήματα των δωρεών τα διέθετε για τους σκοπούς της Κουζίνας και ότι δεν έχει κάνει παράνομη πράξη εναντίον του εγχειρήματος που εμπνεύστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

