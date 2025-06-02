Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων στους κύκλους του ΕΟΠΥΥ.

Το κύκλωμα δρούσε από το 2017 ενώ η ζημιά εις βάρος του ΕΟΠΥΥ που φτάνει το κόστος του 1.200.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και η 29χρονη ασκούμενη ψυχίατρος στο Δρομοκαΐτειο, η οποία κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ατομική χρήση άπαξ και κατ' εξακολούθηση.

Η 29χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της ισχυρίστηκε ότι είναι τοξικοεξαρτημένη.

Οι δράστες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και πλημμελήματος.

