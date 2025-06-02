Με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της προστασίας των αδέσποτων ζώων αλλά και των ζώων συντροφιάς εγκαινιάστηκε, το πρωί, το νέο δημοτικό κτηνιατρείο του δήμου Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην οδό Σελευκίδων 5, στο κέντρο της πόλης.

Η επίσημη λειτουργία του θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ εκτιμάται πως σε καθημερινή βάση θα πραγματοποιούνται στον χώρο πέντε έως επτά στειρώσεις και θα εξυπηρετούνται πέντε έως δέκα περιστατικά πρώτων βοηθειών, φτάνοντας ετησίως να καλύπτονται μέχρι 4.000 πράξεις φροντίδας σε ζώα.

Είναι το πρώτο δημοτικό κτηνιατρείο στην πόλη, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, το οποίο αναμένεται να προσφέρει στα αδέσποτα υπηρεσίες όπως αποπαρασιτώσεις, εμβολιασμούς και ηλεκτρονικές σημάνσεις.

Σύμφωνα με το thestival.gr, tο Δημοτικό Κτηνιατρείο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο με αναισθητική μηχανή και χώρο διάγνωσης, όπου κτηνίατρος του Δήμου Θεσσαλονίκης θα παρέχει βασικές ιατρικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στειρώσεις και άλλες απαραίτητες θεραπείες.

Υπάρχουν επίσης ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για βραχυχρόνια νοσηλεία, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ εντός του κτηρίου βρίσκεται και μια ειδική μπανιέρα για την περιποίηση των τετράποδων φίλων μας.

«Δεν είναι πολλές οι πόλεις στην Ελλάδα, που έχουν ιδιόκτητο δημοτικό κτηνιατρείο. Μπορούμε, σήμερα, να είμαστε όλοι περήφανοι και ικανοποιημένοι γι αυτό το ουσιαστικό βήμα», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αστικού Πρασίνου και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Βασίλης Διαμαντάκης ανέφερε πως θα εξεταστούν οι προϋποθέσεις ώστε ένα δεύτερο δημοτικό κτηνιατρείο να δημιουργηθεί και ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες εγκαινιάστηκαν τα πρώτα τρία πιστοποιημένα πάρκα σκύλων στην οδό Μαρία Κάλλας, στο πάρκο Ξαρχάκου και στο πάρκο Αρχαίας Αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει η παράδοση άλλων δύο για τους δημότες και τα δεσποζόμενα ζωάκια τους.

Επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι να εντοπιστούν οι κατάλληλοι χώροι ώστε μέσα στο επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν άλλα πέντε πάρκα σκύλων σε γειτονιές της πόλης.

