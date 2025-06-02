Ο Νίκος Φιλιππίδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την επιστροφή του Νίκου Φιλιππίδη στο δημοσιογραφικό δυναμικό του στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στο skai.gr.

Με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ο Νίκος Φιλιππίδης έχει καλύψει όλες τις μεγάλες οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι αναλύσεις και τα άρθρα του διακρίνονται για την ψύχραιμη και διεισδυτική τους προσέγγιση.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Νίκο Φιλιππίδη και του εύχεται κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

Πηγή: skai.gr

