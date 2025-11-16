Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο προπονητής της αθλήτριας, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορούμενους για κύκλωμα τηλεφωνικών απατών μιλάει για τη σχέση τους. Ο Θανάσης Σαλαγάς εξέφρασε την απόλυτη έκπληξή του, λέγοντας πως ποτέ δεν θα περίμενε κάτι τέτοιο από εκείνη, αφού τη γνώριζε ως ένα ήρεμο, υπεύθυνο και σοβαρό παιδί.

Μιλώντας στην εκπομπή “Weekend Live” τόνισε ότι προερχόταν από μια καλή και σοβαρή οικογένεια και δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα είχε εμπλακεί συνειδητά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει παρασυρθεί ή εξαπατηθεί.

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.