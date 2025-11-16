Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που επιτέθηκαν σε συνομήλικές τους στον Εύοσμο

Ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα οι έξι ανήλικες που επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικες σε πάρκο στον Εύοσμο, ενώ είχαν συλληφθεί για σωματική βία, εξύβριση, καταγραφή βίντεο και κλοπή

Κορίτσι λυπημένο στο πάτωμα

Ελεύθερες αφέθηκαν με εντολή Εισαγγελέα, οι έξι ανήλικες 13 και 14 ετών, που το βράδυ της Παρασκευής προσέγγισαν δύο 13χρονες συνομήλικές τους σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου, στην περιοχή του Εύοσμου και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τους επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν. Μάλιστα δυο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον διαπληκτισμό, ενώ μία αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από την 13χρονη παθούσα.

Οι ανήλικες είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, που αφέθησαν ελεύθεροι χθες το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ανήλικες εύοσμος Δικαιοσύνη εγκληματικότητα εισαγγελέας κινητό τηλέφωνο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark