Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας- Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο τουρίστα

Η σορός που βρέθηκε στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Καμαρίου, όπου και παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξετάσεις

Σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας

Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σορός άνδρα από το Λιμενικό Σώμα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας.

Η σορός μεταφέρθηκε με σκάφος του Λ.Σ. στο λιμάνι του Καμαρίου, όπου και παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξετάσεις.

Εξετάζεται η πιθανότητα να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές και αγνοείται εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο 72χρονος είχε εξαφανιστεί από το Στόμιο Λάρισας ενώ το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς.

