Σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας

Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σορός άνδρα από το Λιμενικό Σώμα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας.

Η σορός μεταφέρθηκε με σκάφος του Λ.Σ. στο λιμάνι του Καμαρίου, όπου και παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξετάσεις.

Εξετάζεται η πιθανότητα να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές και αγνοείται εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο 72χρονος είχε εξαφανιστεί από το Στόμιο Λάρισας ενώ το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς.

Πηγή: skai.gr

