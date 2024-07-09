Kύκλωμα εκβιαστών στην Αθήνα: Kαρατομήθηκαν 12 επόπτες Υγείας

Καρατομήθηκαν νωρίτερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, 12 επόπτες Υγείας οι οποίοι και είναι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα εκβιαστών δημοτικών υπαλλήλων που δρούσε στο Κέντρο της Αθήνας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι προαναφερθέντες τέθηκαν άμεσα σε αργία, μετά την κοινοποίηση της έρευνας των διωκτικών αρχών με τις αλλαγές στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας είναι σαρωτικές στο περιθώριο των εξελίξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές οι εννέα εξ αυτών εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του κεντρικού τομέα και στις αντίστοιχες υπηρεσίες για τον βόρειο τομέα.

Η Νάνσι

Την ίδια ώρα, η επονομαζόμενη Νάνση που όπως αποδεικνύεται είναι παλιά γνώριμη των αρχών φαίνεται να είναι η επικεφαλής του κυκλώματος.

Η Νάνση κρατούσε μάλιστα αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων με ημερομηνίες και ονόματα για όλες τις παράνομες δραστηριότητες.

Τουλάχιστον δύο τέτοια τεφτέρια βρέθηκαν στην κατοχή της.

Η δράση του κυκλώματος φαίνεται πως μετρούσε τουλάχιστον 3 χρόνια όπως φαίνεται και στα "πρακτικά" που κρατούσαν.

Σημειώνεται πως στη «μαφία των δημοτικών υπαλλήλων» συμμετοχή είχαν εκτός των άλλων, υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας, των υπηρεσιών δόμησης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα ποσά ήταν μεγάλα και εισπράττονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σπεύδει να αναστείλει την κομματική τους ιδιότητα.

Στον ανακριτή

Οι 14 συλληφθέντες εκ των οποίων εννέα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα οδηγηθούν αύριο στον Ανακριτή.

Στη δικογραφία εμπλέκονται τουλάχιστον εννέα ακόμη άτομα τα οποία εργάζονταν στις υγειονομικές υπηρεσίες ελέγχου της Περιφέρειας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.