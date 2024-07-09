Μόνο διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Πάτρα, στην πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεικτή ζώνη δάσους- αστικού ιστού στην περιοχή Αρόη. Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της ζημιές σε κατοικίες, ενώ αρκετά αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας μετά από σκληρή μάχη με τις φλόγες κατάφεραν εντός μόλις δύο ωρών η φωτιά να μην έχει ενεργό μέτωπο. Στην περιοχή επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 4 ομάδες δασοκομάντος, 29 οχήματα και 10 εναέρια (4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα).

Το πρωί στις 10:40 υπήρξε αναζωπύρωση στη Σιδηρούντα Χίου, όπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 2 ομάδες δασοκομάντος, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Λίγο αργότερα στις 11:11 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Ύδρα σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, στην οποία εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχείρησε και 1 ελικόπτερο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή.

Στις 13:27, φωτιά ξέσπασε στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων στη Λάρισα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από μηχανήματα έργου και ΟΤΑ. Οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή διάσπαρτες ενεργές εστίες.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:43 στην περιοχή Ρούσσα Σουφλίου, που έχει πλέον ελεγχθεί, επιχείρησαν 34 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και ΟΤΑ.

Στις 16:22, σήμανε συναγερμός στην Αγιά Λάρισας, λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, σε γεωργική έκταση της περιοχής Γομοστός. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

