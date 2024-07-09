Φωτιά στην Πάτρα: Αστυνομικός απομακρύνει ηλικιωμένο παίρνοντας τον αγκαλιά

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τη διάσωση ηλικιωμένου από την επικίνδυνη πυρκαγιά που έσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του γηροκομείου στην Πάτρα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο αστυνομικός σηκώνει στα χέρια του τον γέροντα για να τον απομακρύνει από την αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι από την Αρόη κοντά σε σπίτι πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα στην περιοχή να εκκενωθεί το παιδικό νοσοκομείο Καραμανδάνειο και το «Κωνσταντοπούλειο».

Από την πυρκαγιά ζημιές υπέστη ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

