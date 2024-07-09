Πόρισμα κόλαφος για την πυρκαγιά στην Ύδρα

Πόρισμα κόλαφος προκύπτει από την έρευνα για την πυρκαγιά στην Ύδρα που αφορά το θαλαμηγό με τους Καζάκους μεγιστάνες. Τα αδικήματα της κατάληψης εξουσίας και η παράληψη καθήκοντος προκύπτουν για τον αρχιπύραρχο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος και σε κάποια στελέχη του λιμεναρχείου Ύδρας σύμφωνα με το πόρισμα της προκαταρκτικής έρευνας που ολοκληρώθηκε από τη διεύθυνση επισήμανσης των υποθέσεων. υπόθεσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Παναγιώτη Σπυρόπουλο, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία Γαλάτα ποτέ δεν ασχολήθηκε με την υπόθεση, παρότι ήταν στον χώρο της ευθύνης της, επίσης, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα, το λιμεναρχείο Ύδρας ενημερώθηκε μεν από το παραπλέον. σκάφος. της θαλαμηγού Περσεφώνης 1 ότι το πλήρωμα ή οι επιβάτες εμπλέκονται στη φωτιά που ξέσπασε, αλλά το σκάφος που έφτασε εκεί ποτέ δεν ακινητοποίησε τη θαλαμηγό και φυσικά ποτέ δεν προέβη σε έρευνα στο σκάφος.

Σε ό,τι αφορά τον αρχιπύραρχο του πυροσβεστικού σώματος, την επόμενη μέρα, στις 22 Ιουνίου, πήγε στη Βουλιαγμένη για να λάβει καταθέσεις από τους 10 επιβάτες, Καζάκους μεγιστάνες, και μετά από μια προφορική εξέταση τους άφησε ελεύθερους για να φύγουν με ιδιωτική πτήση. παρότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είχαν ενεργό ρόλο. Μάλιστα, ενημέρωσε τον εισαγγελέα αφότου τους είχε αφήσει ελεύθερους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.